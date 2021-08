PvdA en GL als één blok onderhandelingen in

Dat hebben de partijen vrijdagmiddag bekendgemaakt na urenlang overleg met de kopstukken in een kantoorruimte boven Den Haag Centraal Station. „De logische stappen waren dat we met één gezamenlijke onderhandelingsinzet de onderhandelingen ingaan, dat we dat doen met één onderhandelingsdelegatie en dat we met één gezamenlijke fractie in de Kamer de beslissing nemen over hoe we die onderhandelingen ingaan”, zegt Ploumen na afloop.

De partijleiders benadrukken wel meteen dat de fracties van de partijen niet samensmelten. Hoe een samenwerking er naast de formatie-onderhandelingen uit moet zien, is nog niet duidelijk. „Hoe het verder gaat, gaan we werkenderwijs ontdekken”, zegt Ploumen.

Toch vindt Klaver dat er ’iets bijzonders is gebeurd’. „Het is een heel bijzondere en grote stap, want al onze voorgangers hebben het hier al eerder over gehad en op deze manier zetten we een volgende stap in de linkse samenwerking.”

Het plan, dat de afgelopen dagen al uitlekte, riep bij de nodige PvdA’ers en GL’ers flink wat weerzin op. „Heel onaardig over onze vrienden van de PvdA”, reageert Klaver. „Likewise”, stemt Ploumen in. Ze benadrukken dat het vooralsnog alleen om samenwerking tussen de fracties gaat. „Fusies van partijen, daar gaan wij niet over”, zegt de GL-leider.

De samenwerking tussen PvdA en GL zou ook moeten helpen in de formatie, waarin VVD en CDA hebben aangegeven geen trek te hebben in 2 linkse partijen. Maar dat lijkt vooralsnog weinig effect te sorteren. „Wat andere partijen doen is aan hen. Wat wij lezen verandert onze positie niet”, laat een VVD-woordvoerder weten, erop wijzend dat er nog steeds sprake is van 2 linkse partijen.