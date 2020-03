Gulle gevers redden hond Baco

De Dierenambulances Stichtse Vecht en Ronde Venen zamelden deze week bijna 3000 euro in om de hond van een wisse dood te redden.

Het dier raakte zwaargewond door een aanval van een andere hond, terwijl zijn baasje in Loenen aan de Vecht een vriend hielp verhuizen, met Baco aan zijn zijde.

De man zat in zak en as, omdat hij in de schuldhulpverlening zit en de dierenartsrekening niet kon betalen. Daarop werd besloten een inzamelingsactie te houden.