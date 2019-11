Grapperhaus over onderbezetting: politie moet keuzes maken

„Dat is hoe het in elkaar zit: ik zorg voor voldoende geld en voor keuzes die worden gemaakt zijn er lokale specialisten”, aldus de CDA-bewindsman. De Amsterdamse politie kondigde aan een team tegen georganiseerde drugsmisdaad op te heffen omdat er onderbezetting is. Dat is vooral een probleem van de politie zelf, valt op te maken uit de reactie van de minister. Daar worden ’prioriteiten’ bepaald, zegt hij.

De minister van Justitie en Veiligheid vraagt om extra aandacht tegen georganiseerde drugsmisdaad sinds de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij zegt wel gesprekken te voeren over hoge werkdruk onder agenten. „Met de korpsleiding, burgemeesters en de politiebonden, die gaan er juist over hoe we kunnen voorkomen dat het takenpakket veel te zwaar gaat worden.”

Grapperhaus zegt het zich ’wel aan te trekken’ dat de druk hoger is geworden sinds de moord op advocaat Derk Wiersum. Toen zijn er namelijk taken bijgekomen. Er worden namelijk agenten ingezet om rechters, officieren van justitie en advocaten te beveiligen. Vanuit de Kamer wordt kritisch gereageerd. „Ik voel ongemak over de druk en ik denk dat wij de bodem nog niet eens hebben bereikt”, zegt CDA-Kamerlid Van Dam.

De politiebonden ACP, NPB, VMHP en ANPV luidden de noodklok omdat de veiligheid van burgers door de hoge werkdruk niet meer worden gegarandeerd. „De politiek moet prioriteiten kiezen voor de politie”, vindt voorzitter Gerrit van de Kamp van ACP. Hij staat daarmee lijnrecht tegenover de minister.