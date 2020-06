Agent over ’trouwstoetmepper’: bang dat hij volgende keer iemand doodslaat

Ⓒ Illustratie: Petra Urban

ROTTERDAM - Eigenlijk zat in de rechtbank van Rotterdam de verkeerde in de verdachtenbank. Niet ’trouwstoetmepper’ Shahid B. (26) had er moeten zitten, maar zijn familie. Politieman Gert Jan de Jonge die op 30 augustus bewusteloos werd geslagen, vindt dat zijn belager het product is van een mislukte opvoeding door een familie die lak heeft aan de geldende regels.