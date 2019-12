Saudische schutter had geen banden met terreurgroepen

De Saudiër was een leerling van de Saudische luchtmacht en werd na het incident door de politie doodgeschoten. Acht mensen raakten gewond, onder wie twee politieagenten. De schutter was in training om piloot te worden en was in 2018 de VS binnengekomen.

Na een verblijf in zijn vaderland keerde hij in februari dit jaar terug in Amerika maar meldde zich pas afgelopen week op de vliegbasis. Wat hij in de tussentijd deed is niet bekend.

De politie hield zes andere Saudi’s aan voor verhoor. Drie van hen zouden zijn gezien terwijl ze de schietpartij filmden. Of zij banden hadden met de schutter is niet bekend.

