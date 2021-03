Nieuwe tegenvaller: AstraZeneca levert kwart minder vaccins dan beloofd

Het ministerie heeft daarnaast nieuwe informatie gekregen over het tweede kwartaal. Op basis daarvan verwacht het nu in de eerste helft van het jaar in totaal 4 miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen. Dat is ongeveer een kwart minder dan oorspronkelijk was beloofd.

„AstraZeneca is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken”, zei coronaminister De Jonge eind februari al zichtbaar geïrriteerd toen duidelijk was geworden dat het bedrijf in de maanden april, mei en juli slechts de helft van de beloofde vaccins aan de Europese Unie zou leveren. „Het is om gek van te worden”, aldus De Jonge destijds.

Deze week kwam AstraZeneca opnieuw onder een vergrootglas te liggen nadat Denemarken besloot het middel veertien dagen niet meer in te zetten na ernstige gevallen van bloedstolsels onder gevaccineerden. IJsland, Italië en Noorwegen trapten ook al op de rem, net als eerder Luxemburg en Oostenrijk. Nederland prikt door met het vaccin. „Wij signaleren op dit moment geen problemen, maar blijven vanzelfsprekend alert”, zei directeur Agnes Kant van bijwerkingencentrum Lareb donderdag.