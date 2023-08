Amsterdam Centraal uren deels ontruimd om verdacht voorwerp

AMSTERDAM - Een deel van Amsterdam Centraal is in de nacht van dinsdag op woensdag enige uren ontruimd geweest, na de aanhouding van een 32-jarige man die een vuurwapen en een mes bij zich had. Omdat in de tas van de man ook een voorwerp zat dat op een explosief leek, zijn de spullen van de verdachte onderzocht door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie. Uiteindelijk bleek er geen sprake te zijn van een explosief en kon het station rond 04.20 uur weer worden vrijgegeven.

Onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft onderzoek gedaan. Ⓒ VLN Nieuws