Gedode Iraanse generaal wordt dinsdag begraven

Iraniërs gingen maandag massaal de straat op in hoofdstad Teheran. Ⓒ EPA

KERMAN - De gedode Iraanse generaal Qassem Soleimani wordt dinsdag begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Soleimani, de rechterhand van geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei, kwam vrijdag door een Amerikaanse raket om het leven in de Iraakse hoofdstad Bagdad. De dood van Soleimani heeft de spanningen tussen Iran en de VS doen oplopen.