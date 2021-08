Voorwaardelijke gevangenisstraf voor broer Alexej Navalny

De rechtbank legde een andere medestander van Navalny, Nikolai Lijaskin, huisarrest en beperkte bewegingsvrijheid op voor een jaar. Tussen 22.00 en 06.00 uur moet hij binnenblijven en hij mag geen massa-evenementen bijwonen of Moskou verlaten. Donderdag kreeg de naaste medewerker van Navalny Ljoebov Sobol in dezelfde zaak een soortgelijke straf opgelegd voor anderhalf jaar.

Extremistisch

In september zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. Leden van de oppositie beschuldigen de autoriteiten ervan een intimidatiecampagne tegen hen te voeren. Navanly’s organisatie mag niet meedoen aan de verkiezingen, omdat zij sinds juni als ’extremistisch’ staat geclassificeerd.

De 45-jarige Alexej Navalny werd in februari voor 2,5 jaar opgesloten in verband met een voorwaardelijke veroordeling in 2014. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben toen hij in Duitsland herstelde van een in Rusland opgelopen vergiftiging. Zijn broer Oleg werd dat jaar in dezelfde zaak veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf.