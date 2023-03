OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 377 van de invasie LIVE | Denktank: 'Rusland roept nu ook suïcidale mannen op om mee te vechten in Oekraïne'

Ⓒ AFP

Al ruim een jaar wordt er gevochten in Oekraïne maar de strijd is nog altijd niet gestreden. De bloedige strijd in Bachmoet zet zich voort terwijl de Russen de bodem van hun voorraad materieel hebben bereikt. Ondertussen circuleren er beelden op sociale media van een vermoedelijke executie van een Oekraïense krijgsgevangene. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.