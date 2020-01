Tieners steken meisje om telefoon

De politie heeft inmiddels vijf verdachten uit Stadskanaal, Hoogezand en Groningen aangehouden en daarbij werden messen in beslag genomen. Ook in deze zaak zijn de verdachten erg jong. Er zijn tieners van 14 tot en met 19 jaar oud opgepakt. ,,Het gaat om twee vrouwen van 19 jaar, beiden uit Stadskanaal, en drie jongens van 14, 14 en 17 jaar’’, liet de politie vrijdag weten.

In de buurt gaat men ervan uit dat de beroving door twee jongelui werd uitgevoerd, terwijl er een groepje omheen stond. Een getuige hoorde rumoer in de Berkenstraat en ging snel de straat op. ,,Dit is schrikken. Ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, uit respect voor het meisje. Maar we hebben haar geholpen tot dat de hulpdiensten en de politie er waren. Ze is in de ambulance bijgestaan.’’

Naar verluidt was het slachtoffer in de rug gestoken en werd de wond ter plaatse al deels gehecht, voordat ze met de ambulance naar het ziekenhuis ging. ,,Dat gebeurt hier natuurlijk normaal nooit. Er zit hier wel jeugd in het parkje bijvoorbeeld en dat geeft wel afval en zo. Maar dat is wel wat anders dan dit!’’

Onbevangen

René Steensma woont in de straat waar het mis ging. ,,Ja, dat dit gebeurt in dezelfde straat als waar je woont’’, huivert hij. ,,Ik heb ook een dochter, die hier dus regelmatig fietst. Weten deze mensen wel wat ze een ander aandoen? Het slachtoffer nemen ze meer af dan alleen haar telefoon, als dat het was. Ze kan hier nooit meer onbevangen alleen door de straat fietsen.’’

Ook Melanie Jansen, die een paar huizen verderop woont, is geschrokken. ,,Ik woon hier pas kort. Het is een leuke buurt… En dan dit. Ik heb ook een klein kindje, die moet toch ook gewoon de straat op kunnen.’’

Pepperspray

In het parkje waarbij het incident plaatsvond is het zeker niet stil. Vele mensen laten er de hele dag door de hond uit. Zo ook een Stadskanaalster met twee stevige honden. ,,Die helpen mee helaas niet als het zou moeten. Ze doen niks. Ik heb maar pepperspray op zak, dan pak ik dat wel als het erop aan komt.’’

De politie heeft al met getuigen gesproken, maar roept tevens getuigen op zich te melden bij de politie Noord-Nederland.