Honderden demonstranten tegen coronamaatregelen in Amsterdam

Volg de demonstratie hieronder via de tweets van verslaggever John Maes.

De gemeente verbood een eerder aangekondigde optocht van de organisatie die op 28 juni vanaf de Dam zou starten. De actiegroep Viruswaanzin zat achter het protest. voorman Willem Engel was aanwezig.

Ⓒ ANP / HH

De actievoerders zien het overheidsbeleid dat is gebaseerd op de 1,5 metermaatregel als ernstige beperking van vrijheidsrechten.

Onderweg ontvingen de demonstranten af een toe een bemoedigend applaus, zoals rond het Rembrandtplein. Rondom de protestmars was veel politie op de been, maar de demonstratie verliep zonder wanklank.

Opvallend was een tweet van de gemeente Amsterdam, verzonden op het moment dat de mars al zo goed als voorbij was. „Het is druk bij de Vrijheidsmars. Kom daarom niet meer naar de demonstratie zodat de aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden. De Vrijheidsmars verloopt goed. Houd 1,5 meter afstand voor jouw gezondheid en die van anderen.”

.

Protest Utrecht

Het weer is zondag even grijs als zaterdag in Utrecht, waar enkele honderden betogers van Nederland in Opstand samen kwamen in een Utrechts park.

De betoging was verboden vanwege de verwachte komst van honderden hooligans, die echter uitweken naar Wageningen. Ook mede dankzij de massale politie-inzet bleef het daarom in Utrecht relatief rustig, op vijftien arrestaties na.