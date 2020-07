VOLG LIVE | Demonstratie tegen anderhalvemeterregel in Amsterdam

Volg de demonstratie hieronder via de tweets van verslaggever John Maes.

Een gemeentewoordvoerster meldt dat de organisatie zelf moet toezien op het hanteren van de anderhalve meter. Volgens haar is gemeld dat er ongeveer 200 mensen komen.

Op de Facebookpagina hebben zich 300 mensen aangemeld voor het evenement, dat ’getagd’ is als ’kindvriendelijk’. Eerdere demonstraties door de organisatie werden door de gemeente verboden omdat er teveel mensen werden verwacht en te weinig afstand kon worden gehouden.

Protest Utrecht

Het weer is zondag even grijs als gisteren in Utrecht, waar enkele honderden betogers van Nederland in Opstand samen kwamen in een Utrechts park.

De betoging was verboden vanwege de verwachte komst van honderden hooligans, die echter uitweken naar Wageningen. Ook mede dankzij de massale politie-inzet bleef het daarom in Utrecht relatief rustig, op vijftien arrestaties na.