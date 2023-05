Premium Het beste van De Telegraaf

Aanslag op klaarlichte dag Prominente regeringscriticus in koelen bloede vermoord in café in Laos

Door Annelie Langerak

Hoewel Laos een paradijs voor rugzaktoeristen is, zijn critici van het regeringsbeleid hun leven niet zeker. Ⓒ ANP/HH

Vientiane - Een prominente activist en criticus van de regering van Laos is op klaarlichte dag doodgeschoten in een café in de hoofdstad Vientiane. Gruwelijke beelden van de moord zijn online verspreid door de staatsmedia van het communistische land.