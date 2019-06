Slapeloze nachten Amsterdammers over komst illegalenhotels

Boze buurtbewoners betogen tegen een illegalenhotel dat moet worden geopend bij het Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert. Ze zeggen verbijsterd en teleurgesteld te zijn door het stadsbestuur. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Het linkse stadsbestuur van Amsterdam heeft gisteren de eerste zes locaties in woonwijken aangewezen waar illegalen zoals leden van We are Here moeten worden opgevangen. Dat leidt tot grote woede bij bewoners en oppositiepartijen.