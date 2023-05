Leger Soedan: delegatie naar Jeddah voor onderhandelingen

De onderhandelingen volgen op gesprekken tussen de Saudische minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan, en zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken. In die gesprekken bespraken ze een gezamenlijk initiatief om de strijdende partijen in Jeddah te ontvangen. Het initiatief heeft als doel om „de spanningen in Soedan te verminderen.”

et Soedanese leger stelt dat de onderhandelingen bedoeld zijn om de details van de verlengde wapenstilstand te bespreken. Legerchef Abdel Fattah al-Burhan gaf woensdag toestemming voor een staakt-het-vuren van zeven dagen. De RSF meldde vrijdag echter dat de wapenstilstand, die eerder door de Verenigde Staten en Saudi-Arabië werd bemiddeld, slechts met drie dagen is verlengd.

Sinds een aantal weken wordt er gevochten tussen overheidstroepen en de RSF. Beide partijen hebben tot nu toe gezegd dat ze alleen openstaan voor gesprekken over humanitaire wapenstilstanden en niet voor onderhandelingen over het beëindigen van het conflict. De meest recente wapenstilstand, die donderdagnacht inging, is al geschonden. Ook eerdere wapenstilstanden werden geschonden.