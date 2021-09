16 gewonden bij explosie in Zweedse Göteborg, mogelijk opzet in het spel

Göteborg - Zestien mensen zijn dinsdag gewond geraakt bij een explosie in een gebouw in het Zweedse Göteborg. Vier van hen raakten zwaargewond. Er is mogelijk opzet in het spel, melden autoriteiten.