LIVE | Wereldwijd meer dan 25 miljoen besmettingen corona

Wereldwijd is bij meer dan 25 miljoen mensen vastgesteld dat ze zijn besmet met het coronavirus. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Op 11 augustus, nog geen drie weken geleden, steeg het aantal geregistreerde besmettingen boven de 20 miljoen.

Positieve trend Duitsland

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 785 nieuwe coronagevallen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Daarmee is het aantal nieuwe gevallen fors lager dan de 1479 van zaterdag. Vrijdag waren er nog 1571 nieuwe besmettingen.

De afgelopen dag zijn er zes mensen overleden, waardoor het geregistreerde sterftecijfer door het coronavirus in Duitsland op 9295 staat. Het totale aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart begon is 241.771.

120.000 coronadoden Brazilië

Het aantal coronadoden in Brazilië is zaterdag de grens van 120.000 gepasseerd. Het afgelopen etmaal stierven 758 Brazilianen aan de gevolgen van het coronavirus. Daarmee komt het totale dodental sinds de uitbraak uit op 120.262. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

In de afgelopen 24 uur zijn 41.350 nieuwe besmettingen geregistreerd. Tot nu toe is bij 3.846.153 inwoners de longziekte vastgesteld. Na de Verenigde Staten is Brazilië wereldwijd gezien het hardst getroffen door de coronapandemie. Al lijkt het aantal doden en besmettingen de afgelopen weken te stabiliseren.

