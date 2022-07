Politie bekogeld met stenen bij geëscaleerd muziekfeest Tilburg

Agenten in Tilburg. Ⓒ Eye4images.

TILBURG - Een muziekoptreden in een horecagelegenheid in Tilburg is zondagochtend uit de hand gelopen. Toen de politie ingreep, gooiden de ontevreden feestvierders stenen naar de agenten. Ook werd een achterlicht van een politieauto vernield, zo meldt de politie in een persbericht.