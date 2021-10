Amerikaanse Afghanistan-gezant Zalmay Khalilzad stapt op

Khalilzad liet eerder onvrede doorschemeren over de gang van zaken rond Afghanistan, maar is volgens Amerikaanse overheidsbronnen van persbureau Reuters zelf het gezicht van diplomatiek falen van de Amerikanen in Afghanistan.

Hij zei ruim een maand geleden dat een deal met de Taliban was mislukt, nadat president Ashraf Ghani in augustus zijn land was ontvlucht. De daaropvolgende intocht van de fundamentalisten in Kabul leidde tot een chaotische evacuatie van westerse burgers, die volgens Khalilzad had kunnen worden voorkomen.

Gesprekken met Taliban

De drie jaar geleden aangetreden gezant zei destijds tegen de Financial Times dat de Taliban de hoofdstad nog niet zouden binnentrekken, maar dat de VS uiteindelijk geen verantwoordelijkheid wilden nemen voor de veiligheid van Kabul. Hij leidde eerder de gesprekken met de Taliban in Qatar, waarin de regering-Trump afsprak dat het Amerikaanse leger al in mei van dit jaar zou zijn teruggetrokken. President Biden stelde het vertrek uit tot het najaar.

Ondertussen lijkt de westerse invloed in Afghanistan af te nemen. Rusland houdt woensdag gesprekken met de Taliban, China en Pakistan. De VS lieten maandag weten om „logistieke redenen” niet aanwezig te zijn, maar bij vervolgoverleg mogelijk wel.