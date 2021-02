Dooi zet in: ’Het is echt nu of nooit voor schaatsers’

Premium Binnenland

Bijna gedaan met schaatsen: ’Alles of niets dit weekend’

Schaatsliefhebbers opgelet: het is nu of nooit! Vrijdag, zaterdag, zondag - en vooruit – maandagochtend vroeg kan er nog geschaatst worden op de geopende ijsbanen. Daarna is het over en uit met de pret. Na het weekeinde begint het grote kwakkelen en kan het ondanks een nieuwe koudegolf best eens ged...