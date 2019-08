Ⓒ Buro Etten-Leur

Breda - Voor de zevende keer is bij de 25-jarige Thijs Kroezen kanker geconstateerd. Morgen gaat de Bredanaar onder het mes om uitzaaiingen in zijn buik te laten weghalen. Ter mentale steun rennen familieleden, vrienden en kennissen van Kroezen vanavond de door hem georganiseerde ’road to surgery’. „Het is inmiddels bijna een traditie.”