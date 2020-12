Verdachte van plofkraak in Duitsland na 2 jaar aangehouden

Ⓒ Politie.nl

AMSTERDAM - De politie heeft vrijdagavond op verzoek van de Duitse recherche een 28-jarige Amsterdammer in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van het plegen van een plofkraak in Duitsland twee jaar geleden. In zijn woning vond de politie meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter, zo maakte zij zaterdag bekend.