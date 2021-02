Telefoonterreur complotdenkers aan Gronings ziekenhuis: ’Ze dreigden langs te komen’

Premium Verhalen achter het nieuws

Angela is handhaver: Mijn grootste wapen is mijn babbel

Vandaag is het de dag van de BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar, red.). Angela van Veen (31) is handhaver in de gemeente Nijmegen. „Als er boetes moeten worden uitgedeeld, beland ik weleens in zware discussies.”