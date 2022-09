Gaat om dertien mannen en vier vrouwen 17 verdachten staan terecht voor drugssmokkel naar Noorwegen

Leeuwarden - Maandag start in de rechtbank in Leeuwarden de inhoudelijke behandeling van het grootschalige onderzoek ‘Strauss’ naar de omvangrijke Friese drugsorganisatie uit Wolvega. In totaal staan 17 verdachten terecht, verdeeld over meerdere zittingsdagen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de uitvoer van cocaïne en heroïne met als eindbestemming Noorwegen.