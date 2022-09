Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze gedroegen zich intimiderend en ondermijnend’ Van arrogante houding was bij drugsbroers in de rechtbank weinig meer over

De gebroeders A.

LEEUWARDEN - In Wolvega roerden ze zich flink. Ze hielden straatraces en intimideerden plaatselijke politici door ze thuis op te zoeken. „Alsof ze de baas op straat waren”, zei burgemeester André van de Nadort eerder. Van die arrogante houding was de bij broers Hamada, Emad en Ibraahim A. maandag in de rechtbank van Leeuwarden niet veel over.