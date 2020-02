Vader ontkent uitvoeren moordopdracht om zoon te sparen

Ferrel was met Jap Tjong en nog iemand betrokken bij de vergismoord op Hakim Changachi. Vermeend opdrachtgever voor de moord was de eind vorig jaar opgepakte Ridouan Taghi. Jap Tjong wilde volgens het OM niet meer meedoen om het eigenlijke doelwit te doden. Ferrel zou daarna uit angst voor de toorn van Taghi zijn vader om hulp hebben gevraagd en die klopte vervolgens aan bij Delano R., hoofdverdachte in het proces rond de motorclub. Uiteindelijk zou vader zelf de goede vriend van zijn zoon hebben vermoord.

Dat meent het Openbaar Ministerie, onder meer op basis van verklaringen van de kroongetuige in dit proces Tony de G. T.’s rol binnen het grote moordproces - Eris genaamd - werd donderdag voor het eerst in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol besproken. De 57-jarige verdachte - ook lid van Caloh Wagoh - werpt alle verdenkingen ver van zich. „Helemaal niets van waar”, aldus zijn advocaat. „Vader hoort niet thuis in dit proces.”

Ferrel T. is vorig jaar veroordeeld tot 26 jaar cel wegens de moord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht. Deze vergismoord - de moordenaars hadden het voorzien op een man die in dezelfde flat woonde - voerde T. uit met nog twee anderen, onder wie vermeend chauffeur Jap Tjong.