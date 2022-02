Moeder en dochter vervolgd voor uitbuiten van ’huisslaaf’

Het 45-jarige slachtoffer zei dat ze haar paspoort moest inleveren, het huishouden moest doen en moest koken voor moeder en dochter. Als dat niet goed gebeurde, kreeg ze geldboetes en lijfstraffen, zoals stokslagen. Ze moest ook zelf kopspeldjes en een vleesvork in haar voet steken als ze iets fout had gedaan.

De schulden van de vrouw door de boetes werden zo hoog dat ze haar huis in Amsterdam moest verkopen. De verbouwing van de badkamer, de keuken en de aanleg van een tuin van het huis in Kerkdriel werden betaald van geld van het inwonende „huisslaafje”, zoals moeder Theresia S. haar noemde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben moeder en dochter Mandy van S. zichzelf verrijkt met 270.000 euro van het slachtoffer. Uiteindelijk mocht ze als straf ook bijna niet meer eten, haar tanden niet poetsen en zich niet meer douchen.

Af en toe strubbelingen

De zaak kwam in oktober 2020 aan het licht toen het slachtoffer ’s nachts van de trap viel en haar voet brak. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de vrouw verwondingen over haar hele lichaam had, waaronder een gebroken rug, die niet door een val van de trap veroorzaakt konden zijn.

De verdachten verklaarden dat ze het slachtoffer onderdak boden omdat ze haar huis in Amsterdam wilde verkopen. Er waren af en toe wel strubbelingen en er was ook wel eens een klap uitgedeeld, maar van structurele mishandeling en het vasthouden van de vrouw was volgens moeder en dochter geen sprake.

Het slachtoffer had met haar telefoon soms stiekem opnames gemaakt van de mishandelingen gemaakt en die werden afgespeeld tijdens de rechtszaak. Onder meer was te horen hoe Mandy van S. zegt: „Prikken, prikken, prikken met de vleesvork en anders doe ik het”, en „Ik zweer je, ik ga door tot het bloed stroomt.” Haar moeder voegt toe: „Andere wereld, daar moet jij naartoe geholpen worden.” Geconfronteerd met deze fragmenten verklaarde de dochter dat ze er „heel naar van wordt”, maar zich niet kan herinneren dat dit allemaal gebeurd is.

De zitting begon maandag met een vertraging van vier uur en wordt daarom op 25 februari voortgezet.