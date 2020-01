Bewoners met hoogwerkers uit huis gehaald in Den Haag

De bewoners konden volgens de brandweer door de rook niet via de galerij naar buiten. Twaalf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hebben ingeademd.

De brand is inmiddels onder controle. De geëvacueerde bewoners van het gebouw zijn opgevangen in bussen van vervoersmaatschappij HTM. De brandweer onderzoekt op dit moment of het veilig genoeg voor ze is om terug naar huis te keren.