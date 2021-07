5000 euro tipgeld na gewapende overval bij opticien: ’Kom niet aan onze mensen’

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en leest camerabeelden uit, maar wist de daders nog niet in de kraag te vatten. Tot frustratie van de Gelderse brillenzaak aan de Utrechtseweg in het plaatsje Oosterbeek. Daar hadden ze wel eens een inbraak meegemaakt, „maar dit gaat alle perken te buiten”, zegt Mariëtte Flipse van Polman Opticiens, waar Rijks Optiek in Oosterbeek onder valt. „Vorig jaar kwam er zelfs een motorscooter door een pui, maar dit gaat nog een stap verder. Nu komen ze aan je mensen, dat maakt ons echt boos!”

Ze heeft de kwestie aangekaart bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO). Overvallers hebben steeds vaker dure merkbrillen in het vizier die ’tweedehands’ nog veel geld op kunnen leveren. Ook bij deze beroving was dat het geval. Nadat medewerkers door de verdachte werden gemaand om op de grond te gaan liggen, zijn meerdere kostbare Cartier en Bentley-monturen buitgemaakt.

Harder straffen

De NUVO bevestigt de ’treurige trend’ in de brillenwereld. „Tot vijf jaar geleden werd er ’s nachts ingebroken. Maar zeker de laatste vijf jaar wordt daarbij grover geweld gebruikt. Auto’s die door de pui worden geramd en deuren die er met een hamer worden uitgeslagen, waarbij er soms 10.000 tot 20.000 euro aan duurdere spullen wordt weggehaald”, aldus directeur Bas de Nes in een verklaring. Hij hoopt op harde maatregelen vanuit Den Haag. „Het wordt criminelen nu te makkelijk gemaakt en de straffen voor dit soort delicten zijn te licht. Dit is niet langer acceptabel.”

De gouden tipgever kan rekenen op een beloning van liefst vijfduizend euro. Hoe groot de schade precies is, is niet duidelijk. „Die jongens moeten weten wat voor ellende ze onze medewerkers hebben bezorgd.”

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl