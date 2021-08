VS vragen nieuwe president Iran om nucleair overleg te hervatten

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie zei dat het schrappen van de sancties precies is wat wordt besproken in Wenen. Daar overlegde Iran in de maanden voor het aantreden van de conservatieve hardliner Raisi over de mogelijkheden om een nucleaire deal uit 2015 nieuw leven in te blazen.

Trump

Dat atoomakkoord voorzag in verlichting van sancties tegen Iran, dat als tegenprestatie zijn nucleaire programma aan banden zou leggen. Het ging al na enkele jaren mis toen Donald Trump aantrad als president van de VS en de overeenkomst in de prullenbak gooide. Hij vond de afspraken met Iran niet ver genoeg gaan en wilde nieuwe onderhandelingen afdwingen door weer zware sancties op te leggen.

Iran en grote landen hielden de afgelopen maanden meerdere gespreksrondes in de hoofdstad van Oostenrijk. Ze kwamen op 20 juni voor het laatst bijeen en er is geen datum geprikt voor toekomstig overleg. „We sporen Iran aan om snel weer te komen onderhandelen”, zei de woordvoerder. „Dat heeft voor ons grote prioriteit.”

Vreedzaam

Raisi benadrukte bij zijn aantreden nog eens dat zijn land geen nucleaire wapens wil ontwikkelen. „Ons nucleaire programma is vreedzaam. Het maken van kernbommen is om religieuze redenen verboden in ons land”, zei de president. „Het maakt geen deel uit van onze politieke en militaire doctrine.”