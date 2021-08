Bloedbad Plymouth eist leven 3-jarig meisje en vader: ’Jij was zo’n geweldige man’

Binnenland

Voor poging tot moord veroordeelde Nederlander na 10 jaar gepakt: ’Hij heeft zijn gezicht verbouwd’

De politie heeft in Duitsland een Nederlander opgepakt die al tien jaar werd gezocht en hoog op de Belgische Most Wanted-lijst stond. In Vlaamse media gaat het verhaal rond dat zijn gezicht onherkenbaar was door plastische chirurgie. De politie kreeg daar eerder een anonieme brief over.