Is Nederland voorbereid op hausse aan ouderen?

We worden steeds ouder in ons land; de nieuwste prognose van het CBS is dat een 65-jarige in 2025 nog bijna 21 jaar leeft. De babyboomers, geboren na de Tweede Wereldoorlog, maken van de lage landen definitief een grijs land. Het RIVM stelt in een toekomstverkenning dat de vergrijzing belangrijke gevolgen heeft. Niet alleen voor de ouderen maar ook voor de maatschappij. Is Nederland ingericht op die hausse aan ouderen?