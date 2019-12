Malta paria op EU-top

In de Maltese hoofdstad Valleta wordt al weken gedemonstreerd tegen de regering van premier Muscat. Ⓒ foto REUTERS

Brussel - Het spoor van de moordaanslag op een Maltese journaliste leidt rechtstreeks naar de hoogste politieke machthebbers op het eiland. Maar of er niks aan de hand was, schoof premier Joseph Muscat gewoon aan bij een tweedaagse EU-top in Brussel. Daar werd hij – zeer ongebruikelijk - apart genomen en op de zaak aangesproken door premier Rutte, omdat Muscat het zelf niet over de zaak wilde hebben.