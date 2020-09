Lasten Amsterdam nog hoger, afvalstoffenheffing stijgt explosief

Dat betekent dat Amsterdamse huishoudens opnieuw in de portemonnee worden geraakt. Blijkens de afspraken die zijn gemaakt wil de gemeente komend jaar 34 miljoen extra van burgers ontvangen.

Voor een eenpersoons huishouden betekent dat een stijging van 50 euro, voor meerpersoonshuishoudens een stijging van 67 euro. Daarnaast wordt in ambtelijke stukken gehint op het fors ophogen van het reinigingsrecht voor bedrijven.

VVD-raadslid Marianne Poot kaartte de kwestie woensdag aan tijdens de bespreking van het bezuinigingspakket dat GroenLinks, D66, PvdA en SP presenteerden. D66’er Reinier van Dantzig kon niet ontkennen dat ook hier de lasten verder zullen stijgen. Hij hield eerder nog vol dat een gemiddelde woningeigenaar zo’n drie tientjes extra aan ozb moest betalen. Over de explosieve nieuwe stijging van de afvalstoffenheffing werd tijdens de presentatie van het bezuinigingspakket gezwegen.

100 euro extra

VVD’er Poot vindt dat de coalitiepartijen maar het halve verhaal hebben verteld.

„Dit linkse college kiest voor het dichten van de begroting de gemakkelijkste weg, namelijk het verhogen van de lasten zoals de ozb en afvalstoffenheffing. Dat komt voor een woningeigenaar al snel neer op meer dan 100 euro extra per jaar. Dat is enorm dom beleid. Juist in een tijd van crisis moet de koopkracht gewaarborgd blijven.”

CDA’er Diederik Boomsma dient donderdag een motie in waarin hij de enorme stijging wil voorkomen.

„De wethouder zei dat die kostendekkend moet worden, maar dat hoeft helemaal niet. Je moet die nu, midden in de coronacrisis, echt niet gaan verhogen. En zeker niet nu de coalitie ook al de ozb met twintig procent gaat verhogen. De woonlasten in Amsterdam zijn al torenhoog. Maak dat nu niet nog erger.”