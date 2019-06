Hoogspanning over de Hollandse Nieuwe

Ⓒ visbureau.nl/goffe struiksma

Het lot van de Hollandse Nieuwe ligt in handen van Deense, Zweedse en Noorse vissers. Komende dinsdag wordt het eerste vaatje volgens oer-Hollandse traditie in Nederland geveild, maar het aanbod maatjesharing is nog zeer beperkt. Het levert slapeloze nachten op in het Deense Skagen, waar vishandelaren uit voormalig Nederlandse haringplaatsen zijn neergestreken.