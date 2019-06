Vier jaar cel voor doodrijden 8-jarig jongetje

Het ongeval deed zich voor op 10 maart. B. was naar eigen zeggen auto gaan rijden om te ontspannen. Hij had stress door het dreigend verlies van zijn baan. „Ik wist niet wat ik deed”, zei hij tijdens de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank.

De rechtbank benadrukte het „onherstelbare leed” dat B. het gezin heeft aangedaan. „Terwijl de jongste zoon in de ene kamer in het ziekenhuis stierf, lag de oudste zoon in de kamer daarnaast voor zijn leven te vechten. Het leven van het gezin is compleet veranderd”, aldus de rechter.