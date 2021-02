Stel viert diamanten huwelijk met coronaprik

Richard (83) en Gea (81) vieren hun diamanten huwelijk met een coronaprik. Ⓒ jjfoto.nl/Jan Jong

„Het is voor de eerste keer in zestig jaar dat we op deze datum iets bijzonders doen”, zegt Richard de Vos (83). Hij en zijn vrouw Gea (81) vierden zaterdag hun diamanten huwelijk met een coronaprik op de vaccinatielocatie in Alkmaar.