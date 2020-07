Rechter zet streep door nieuwe lockdown Duitse regio

Het aantal nieuwe infecties in de regio Gütersloh met ruim 360.000 inwoners daalde de afgelopen dagen weer naar een acceptabel niveau. Ⓒ AFP

DÜSSELDORF - Een Duitse rechtbank heeft een streep gezet door de extra coronamaatregelen in de Duitse regio Gütersloh. Het gebied was weer op slot gegaan na een corona-uitbraak in een slachterij, maar de rechters vinden de speciale lockdown inmiddels buitensporig. De overheid had bij de regels meer maatwerk moeten toepassen. De rechtbank schortte de maatregelen op.