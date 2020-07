Duitse politie: honderden meldingen in zaak-Maddie McCann

De Duitse pedoverdachte die momenteel vastzit. Hij wordt ervan verdacht Maddie te hebben ontvoerd en vermoord. Ⓒ Hollandse Hoogte / Zuma Press

WIESBADEN - In de geruchtmakende zaak van het vermiste Britse meisje Maddie McCann zijn in een maand tijd ruim 800 nieuwe meldingen binnengekomen na een oproep van de Duitse politie. Volgens een woordvoerder van de recherche helpen sommige aanwijzingen verder bij het onderzoek naar het meisje, dat dertien jaar geleden uit een vakantieverblijf in het Portugese Praia da Luz verdween.