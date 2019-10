Halsema over versterkte gebedsoproep moskee: ’Niet van deze tijd’

Imam Yassin Elforkani van de Blauwe Moskee wil door de oproep voor het vrijdaggebed via een luidspreker laten schallen een bijdrage leveren aan het normaliseren van de islam, zo bepleitte hij. In de Amsterdamse gemeenteraad werd daar dinsdagavond afkeurend op gereageerd.

Burgemeester Halsema werd door D66 gevraagd om in gesprek te gaan met Elforkani met als doel afspraken te maken over de hoeveelheid keren dat de gebedsoproep een beperkt aantal keer zou mogen klinken. Andere partijen, zoals Forum voor Democratie, VVD en CDA, bepleitten juist dat de gebedsoproep helemaal niet versterkt zou moeten klinken in het Amsterdamse straatbeeld. Alleen Denk was enthousiast over de versterkte oproep tot gebed, maar niet op de manier waarop de Blauwe Moskee de kwestie heeft aangepakt.

Halsema werd ook niet warm van de versterkte gebedsoproep, zo hield ze de gemeenteraad voor. „Ik kon mij behoorlijk vinden in het commentaar dat TV-presentator Arjan Lubach er op had. Hij zei: anno 2019 is het niet meer nodig, want we hebben allemaal technologische hulpmiddelen om mensen te herinneren aan het gebed dat start. Er zijn apps, alarmen. Nodig is het niet meer, die oude functie is eigenlijk komen te vervallen. Als het de intentie is om te normaliseren, doe het dan in het Nederlands, zou ik zeggen. Het heeft mij ook verbaasd”, zei Halsema. Ze vertelde dat het moskeebestuur, bewoners en het stadsdeel momenteel in gesprek zijn met elkaar over de wenselijkheid van het initiatief van Elforakani.

Verbod niet mogelijk

Het verbieden van een oproep tot het belijden van een godsdienst is juridisch echter niet mogelijk, stelt Halsema. „Omdat het beschermd is in de Grondwet, is het niet mogelijk om over te gaan tot een verbod”, zegt Halsema. Wel kan er in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een beperking worden opgelegd aan het geluid, het geluidsniveau, de frequentie en aan de duur. „Maar op het moment dat er in de APV beperkingen opgenomen zouden worden, geldt dat -ben ik bang- ook voor klokgelui in de Westertoren. En ik denk dat niemand in de raad die richting op wil. Het lijkt mij dat dat wel hoort bij het traditionele geluid van de stad.”

Halsema gaat wel in gesprek met imam Yassin Elforkani, zegt ze. „Ik deel uw gebrek aan enthousiasme en ga zelf ook een gesprek voeren met de heer Elforkani.”