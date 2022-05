Kans op ’supercell’ in Limburg: ’Zwaarste type onweer dat er bestaat’

Binnenland

Daar is de eerste officiële zomerse dag van het jaar

Deze zondag is de eerste officiële zomerse dag van het jaar. In De Bilt steeg de temperatuur om 16.30 uur naar 25 graden. De eerste dag van 25 graden of meer in De Bilt is mooi op tijd, want gemiddeld stijgt het kwik op 14 mei tot boven 25 graden.