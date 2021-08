Man schiet zichzelf in testikels met spijkerpistool

De verder ongeïdentificeerde man, een fabriekswerker, werd na het ongeval met spoed naar het ziekenhuis gebracht in Ancona, een stad in het noordoosten van Italië. Dokters wisten, ondanks de noodkreten van de man, niet direct de plek te vinden waar de venijnige boosdoener zat.

Via een echo die normaal gebruikt wordt voor het aantreffen van een tumor kwam de spijker in beeld, meldt The Daily Mail. Specialisten hebben het voorwerp meteen tijdens een operatie - succesvol - uit zijn testikels weten te verwijderen. Wonderbaarlijk genoeg houdt de man er vermoedelijk geen verdere schade aan over. Volgens medici heeft hij daarmee alle geluk van de wereld, ondanks de nachtmerrie die hij beleefde. Na controle mocht de man het ziekenhuis de volgende dag alweer verlaten.

Er zijn incidenten in het verleden geweest met spijkerpistolen waarbij gebruikers zich in het hoofd of in de borst schoten, soms met dodelijke ongelukken.