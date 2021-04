Datadiefstal bij fiscus: harde schijf gestolen uit belastingpand Amsterdam

Het gaat om een harddisk uit een computer waarmee fysieke documenten werden ingescand, zoals aangiftes, bezwaren en verzoeken om kwijtschelding. Ondanks de diefstal uit het belastingkantoor aan de Herikerbergweg in Zuidoost liggen de gegevens vooralsnog niet op straat. De criminelen zullen eerst de beveiliging van de schijf moeten omzeilen.

Netwerkstoring

Instellingen slaan hun data niet alleen op speciale netwerkservers op, maar maken steeds vaker fysieke kopieën. Tijdens een omvangrijke netwerkstoring kan er gewoon worden doorgewerkt, vertelt internetexpert Danny Mekić. „Maar dan is het wel belangrijk dat je die schijf ook goed opbergt.”

In 2019 gebeurde iets soortgelijks bij verzekeraar Allianz. Toen werd een fysieke schijf gestolen met daarop de gegevens van bijna 2,3 miljoen klanten. Eerder deze week was er een omvangrijk datalek bij een grote webwinkel die kabels verkoopt.

Criminelen gebruiken dit soort privacygevoelige informatie om identiteitsfraude te plegen.

Een bekende vorm is fraude via WhatsApp. Mensen ontvangen dan appjes van ’vrienden’ of ’familieleden’ met het verzoek om geld over te maken, terwijl het in werkelijkheid oplichters zijn die achter de toetsen zitten. Het roer moet nu echt om, vindt Mekić. „We gaan van een fase waarin we dachten dat we de boel veilig konden houden, naar een periode waarin we ontdekken dat het niet honderd procent te beveiligen is”, zegt de ict-expert.

„Vroeg of laat kom je een keer in een datalek terecht. Daar zullen we onze samenleving op moeten inrichten om ervoor te zorgen dat het toch veilig blijft.” Mekić: „We hebben bijvoorbeeld nu een BSN-nummer. Dat nummer is onvervangbaar. Waar we naartoe moeten is naar een samenleving waarin je een uniek nummer kunt genereren waarmee je jezelf eenmalig kunt identificeren bij een partij en je een gelekt BSN-nummer direct kunt blokkeren.”