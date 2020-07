Verdachte straatrover gooit vrouw (85) van fiets om halsketting

De man sloeg ’s middags toe. De vrouw raakte daarbij gewond, meldt de politie.

Het 85-jarige slachtoffer werd uit het niets van haar fiets geduwd door een snorfietser. Vervolgens probeerde hij de ketting van de hals van de vrouw te rukken. „Dit mislukte, maar de vrouw kwam hierbij wel ten val en raakte gewond. De onbekende man ging er vervolgens zonder ketting vandoor op zijn snorfiets”, aldus de politie. De tachtiger heeft aangifte gedaan.

Er wordt gezocht naar een man van rond de twintig jaar oud. Hij heeft een blanke huidskleur en blond haar en is opvallend lang. De verdachte droeg een ’soort grijs of crèmekleurig jack’.

Reeks straatroven

Getuigen worden verzocht zich al dan niet anoniem te melden. Mogelijk heeft de dader al meerdere keren toegeslagen in de regio. De politie doet onderzoek naar een reeks straatroven. Zo werd eerder ook een 69-jarige vrouw uit Haarlem aangevallen vanwege haar halsketting. Of er een verband is tussen de overvallen, is niet duidelijk.