Hond valt mensen aan in eigen woning en wordt doodgeschoten

Gealarmeerde agenten troffen in het huis veel bloed en probeerden in eerste instantie de hond met een stroomstootwapen onder controle te krijgen. Omdat dat niet het beoogde effect had, zat er niets anders op dan de hond dood te schieten, zo meldt de politie zaterdag.

De twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren is niet bekend, maar in eerste instantie werd gemeld dat de hond de hand van de man eraf zou hebben gebeten. Of dat zo is en of de vrouw ook gewond is, moet in het ziekenhuis blijken, aldus de politie.

Waarom de hond de mensen aanviel is onduidelijk. Ook kon de politie niet zeggen om wat voor soort hond het ging.

