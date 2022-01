Premium Het beste van De Telegraaf

Boom waait op woning Lisse, maar verkoop gaat door: ’Ze zijn er nog hartstikke blij mee’

LISSE - Het gejank van de kettingzaag overstemt het gehuil van de storm. Roy van der Zwet kijkt toe hoe de boom voor zijn woning tot snippers wordt vermalen. Dezelfde boom die flinke schade aan zijn woning aan de Meerkoetstraat in Lisse heeft veroorzaakt. Een weggeslagen dakgoot, een gat in de houten gevelbekleding en een kapot huiskamerraam zijn het resultaat. Veel tijd om alles te laten herstellen, heeft de eigenaar niet, want zijn woning is recent verkocht.