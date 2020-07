Trump dreigt met hoge straffen voor demonstranten Portland

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met hoge straffen voor demonstranten in Portland, in de staat Oregon. „Anarchisten, onruststokers of demonstranten” die het federale gerechtsgebouw in Portland of andere federale gebouwen hebben vernietigd of beschadigd, zullen hiervoor verantwoordelijk worden gehouden, schreef Trump maandag (lokale tijd) op Twitter. Je kunt minstens tien jaar gevangenisstraf verwachten, schreef Trump, eraan toevoegend: „Niet doen!”