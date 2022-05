Premium Binnenland

Huurder Ruinerwold-boerderij voor de rechter: ’Ik heb een rein geweten’

Maandag is in Assen de strafzaak tegen Josef B. De Oostenrijker (61) is een volgeling van Gerrit Jan van D., die met zijn gezin in het geheim leefde in een boerderij in Ruinerwold. B. zou hem hebben gefaciliteerd bij de vrijheidsberoving en mishandeling van alle negen kinderen. Klopt niets van, vind...