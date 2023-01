Kippen op schokkende wijze gedood in Ede: ’Hier draait onze maag van om’

Een wandelaar vond in Ede-Zuid een plastic zak met daarin een dode kip en hij waarschuwde meteen de dierenambulance. Na het ’verontrustende nieuws’ werd voor hen al duidelijk dat het ook een zaak voor de politie zou zijn. Ook werd een zoektocht in het kleine groengebied ingezet, waarbij nog eens drie dode kippen werden gevonden die ’allemaal onder verdachte omstandigheden gedood’ waren. „Zonder te veel in detail te treden, had het iets weg van een of ander ziekelijk ritueel.”

In totaal zijn er vijf dieren aangetroffen die ’als een soort offer gediend leken te hebben’. „De kippen waren zwaar verminkt en in het parkje neergelegd of half begraven.”

Medewerkers kregen kippenvel en een naar gevoel van het bizarre voorval. De politie heeft bewijs verzameld en de zaak in onderzoek. Tipgevers of mensen met een camera aan het aangrenzende huis worden opgeroepen zich te melden bij de politie. „Hopelijk kan de persoon die dit op zijn geweten heeft zich dan verantwoorden.”

Tips of nieuws? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl